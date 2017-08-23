Новости версия для печати В Орловской области все избирательные участки проинспектируют сотрудники госпожнадзора 10 сентября на территории региона выборы пройдут в 23-х муниципальных районах.



Особое внимание инспекторы уделяют наличию и состоянию путей эвакуации, исправности систем автоматической противопожарной защиты. Проводятся инструктажи с членами избирательных комиссий. Кроме того, в единый день голосования сотрудники на каждом участке будут дежурить сотрудники регионального МЧС.



10 сентября на территории Орловской области выборы пройдут в 23-х муниципальных районах. Будут избраны 68 депутатов представительных органов поселений и глава городского поселения Знаменка Орловского района.





Татьяна Напольских

23 августа 2017 года







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