В Орловской области все избирательные участки проинспектируют сотрудники госпожнадзора

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среда
23.08.2017
20:06:57
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В Орловской области все избирательные участки проинспектируют сотрудники госпожнадзора10 сентября на территории региона выборы пройдут в 23-х муниципальных районах.
Особое внимание инспекторы уделяют наличию и состоянию путей эвакуации, исправности систем автоматической противопожарной защиты. Проводятся инструктажи с членами избирательных комиссий. Кроме того, в единый день голосования сотрудники на каждом участке будут дежурить сотрудники регионального МЧС.
10 сентября на территории Орловской области выборы пройдут в 23-х муниципальных районах. Будут избраны 68 депутатов представительных органов поселений и глава городского поселения Знаменка Орловского района.
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