Новости версия для печати Обеспечить всех орловских школьников бесплатными учебниками к началу учебного года не получится В этом году все школьники с 1 по 11 классы должны быть обеспечены бесплатными учебниками в полном объеме. Несмотря на то, что из бюджета было выделено на эти цели почти 60 миллионов рублей, этого оказалось недостаточно. Пришлось изыскивать дополнительные средства.



На 20 миллионов рублей учебники были закуплены еще в середине лета, и в школы они уже поступили. Еще на 38 миллионов был сделан заказ издательствам позже и учебники уже на подходе. А вот дополнительные 94 миллиона выделили совсем недавно и сейчас книги только печатаются издательствами.

Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «На 153 миллиона в регионе, если считать всю сумму, мы еще заказ не делали никогда. И, может быть, не с 1 сентября, и прошу с пониманием отнестись к этому процессу, но где-то в сентябре-начале октября учебники уже в регионе будут». Наиболее сложная ситуация с учебниками сложилась в областном центре и крупных городах региона - поскольку им учебной литературы нужно больше, и в негодность она приходит быстрее. Срок жизни учебника всего 5 лет, после этого он подлежит обязательной замене.



В 19-й гимназии Орла думать о замене учебников начали еще в конце прошлого года, когда стало ясно, сколько денег на них будет выделено.

Александр Быковский, директор гимназии №19 г. Орла: «У нас был сформирован заказ, он ушел еще в начале весны. Когда наше областное правительство изыскало 65 миллионов рублей и произвели корректировку по всей области, мы дополнительно сейчас получаем учебники в рамках этой программы и стараемся максимально обеспечить всех наших учащихся новыми учебниками». Снежана Москалева, библиотекарь-педагог гимназии №19 г. Орла: «Заказ сделан, большой, на всех должно хватить. Как только поступят оставшиеся учебники, они будут выданы – 9, 10, 11 классы». Учебники вот-вот поступят. Очередная партия уже пришла из издательства «Просвещение». Поступления ждут и в тех районах области, где не хватило средств на весь перечень учебной литературы.

Виталий Кнодель, глава администрации Корсаковского района: «В основном учебники выделяют по федеральным государственным общеобразовательным стандартам. А у нас переход к ФГОС идет поэтапно. Оставались 9, 10, 11 классы, которые на ФГОС не перешли, но, тем не менее, мы подали заявку на приобретение и этих учебников». Виктор Данилов, глава Болховского района: «Основной объем учебников на сегодняшний день есть. Заявку на недостающие учебники мы еще сделали в марте, а сейчас, исходя из ситуации, нужно купить определенное количество учебников примерно на 500 тысяч рублей». Дело в том, что за обеспечение районных школ учебниками отвечает руководство муниципалитетов. Они формируют заявку в департамент образования. В областном центре большинство школ работают с издательствами напрямую в размере выделенных средств. Кроме того, по обеспечению учебниками в этом году департамент решает еще одну большую задачу.

Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Мы сейчас не только хотим поставить в школы учебники, которых не хватало в регионе, но и обновить те учебники, которые были. То есть, для первых-вторых классов по всем заявкам, которые мы собрали, обработали и отправили в издательство, работа ведется». Как нас заверили, родителям и школьникам волноваться по поводу недостающих учебников не стоит. До середины октября этот вопрос будет полностью закрыт, и в следующем году таких проблем уже не возникнет. Вся учебная литература будет отдаваться ученикам вовремя и в полном объеме.





Оксана Гранн

23 августа 2017 года







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