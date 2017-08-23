Новости версия для печати С жалобами и заявлениями к работникам Генпрокуратуры обратилось больше ста орловцев Промежуточные итоги приема граждан работниками Генеральной прокуратуры страны подвели в областном надзорном ведомстве.



Комиссия работала в области с ежегодной проверкой в течение трех дней. С жалобами и заявлениями к ней обратилось больше ста человек. Проверки по обращениям будут проведены в месячный срок.

Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «Жалобы, с которыми граждане обратились к членам комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, касались вопросов ненадлежащего исполнения должностными лицами государственных, муниципальных органов власти земельного, трудового законодательства, ненадлежащего лекарственного обеспечения, переселения граждан из аварийного жилья, несогласия с судебными решениями по гражданским и уголовным делам, несоблюдения должностными лицами правоохранительных органов норм уголовно-процессуального законодательства. Так, в связи с поступившими от жителей региона обращениям о ненадлежащем обеспечении инвалидов лекарственными препаратами, работниками прокуратуры в департаменте здравоохранения Орловской области проанализировано состояние работы по обеспечению граждан лекарствами. В настоящее время принимаются меры по обеспечению льготников необходимыми препаратами». Большинство полученных обращений останутся на рассмотрении региональной прокуратуры. Впрочем, есть среди них те, что заведомо не имеют перспективы. К примеру, жалобы на решения судов, срок обжалования которых давно истек.





Иван Суверин

23 августа 2017 года







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