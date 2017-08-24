Новости версия для печати Сегодня на Орловщине стартует Чемпионат области по рыболовному спорту Любители «тихой охоты» соберутся в Хотынецком районе у водоема «Кусты».



Участие в соревнованиях могут принять все желающие, у кого имеется нужное снаряжение и оборудование для обеспечения безопасности пойманной рыбы. Строгих ограничений по составу команд нет – допускаются и пары, и делегации до 5 человек. А вот критерий по возрасту жесткий – спортсмену должен быть не младше 16 лет. Соревнования продлятся до 27 августа.





Мария Семак

24 августа 2017 года







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