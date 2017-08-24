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четверг
24.08.2017
10:43:05
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Полезные советы от «Лизы Алерт»Волонтеры поискового отряда приглашают детей и их родителей на лекцию о правилах безопасного поведения на улицах города и дома.
Организаторы обещают рассказать о том, каких неприятностей стоит опасаться, и как правильно себя вести, чтобы их избежать.
На мероприятие приглашаются родители и их дети в возрасте от 5 до 10 лет. Как сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте», встреча запланирована на 26 августа на 11 утра. Место встречи — центр иностранных языков «Открытый мир».
Записаться на лекцию можно в комментариях под постом в группе «Лиза Алерт-Орел».
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