Новости версия для печати Полезные советы от «Лизы Алерт» Волонтеры поискового отряда приглашают детей и их родителей на лекцию о правилах безопасного поведения на улицах города и дома.



Организаторы обещают рассказать о том, каких неприятностей стоит опасаться, и как правильно себя вести, чтобы их избежать.



На мероприятие приглашаются родители и их дети в возрасте от 5 до 10 лет. Как сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте», встреча запланирована на 26 августа на 11 утра. Место встречи — центр иностранных языков «Открытый мир».



Записаться на лекцию можно в комментариях под постом в группе «Лиза Алерт-Орел».





Мария Семак

24 августа 2017 года







На главную страницу





