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Полезные советы от «Лизы Алерт»

Волонтеры поискового отряда приглашают детей и их родителей на лекцию о правилах безопасного поведения на улицах города и дома.

Организаторы обещают рассказать о том, каких неприятностей стоит опасаться, и как правильно себя вести, чтобы их избежать.

На мероприятие приглашаются родители и их дети в возрасте от 5 до 10 лет. Как сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте», встреча запланирована на 26 августа на 11 утра. Место встречи — центр иностранных языков «Открытый мир».

Записаться на лекцию можно в комментариях под постом в группе «Лиза Алерт-Орел».


Мария Семак
24 августа 2017 года

 


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