Новости версия для печати Орловцев приглашают бесплатно посетить музей ИЗО Сегодня, 24 августа, для всех желающих откроют экспозицию «Портрет в России ХХ век».



Мероприятие посвящено истории создания портрета Марии Поповой, прославленной пулеметчицы 25-й Чапаевской дивизии, а также - биографии и творческому пути автора картины Николая Струнникова. Экспозицию дополнят очерки из воспоминаний, фото- и видеоматериалы семейного архива Марии Поповой, семьи Чапаевых, а также сведения об этапах формирования фондовой коллекции Орловского музея и его становления.



Гостей ждут по адресу: г. Орел, улица Октябрьская, д. 29, с 18 до 20 часов.





Юлия Сулим

24 августа 2017 года







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