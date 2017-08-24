Орловщина попала в список лучших регионов по качеству работы управляющих компаний

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четверг
24.08.2017
10:42:59
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Орловщина попала в список лучших регионов по качеству работы управляющих компанийСоответствующую оценку провел Фонд содействия реформированию ЖКХ.
В расчет брались пять направлений - масштаб деятельности, финансовая устойчивость, эффективность, репутация и прозрачность УК. Согласно исследованиям, более 50% процентов площади орловского жилого фонда находится в надежных руках - ими управляют компании с высокими оценками (4 и 5 звезд). Список лидеров в этом рейтинге возглавляют Болховский, Ливенский, Орловский, Свердловский, Урицкий районы, Ливны, Мценск, Орел.
Посмотреть список Управляющих организаций и узнать, как оценивается их работа, можно на сайте фонда.
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