Новости версия для печати Орловщина попала в список лучших регионов по качеству работы управляющих компаний Соответствующую оценку провел Фонд содействия реформированию ЖКХ.



В расчет брались пять направлений - масштаб деятельности, финансовая устойчивость, эффективность, репутация и прозрачность УК. Согласно исследованиям, более 50% процентов площади орловского жилого фонда находится в надежных руках - ими управляют компании с высокими оценками (4 и 5 звезд). Список лидеров в этом рейтинге возглавляют Болховский, Ливенский, Орловский, Свердловский, Урицкий районы, Ливны, Мценск, Орел.



Посмотреть список Управляющих организаций и узнать, как оценивается их работа, можно на сайте фонда.





Мария Семак

24 августа 2017 года







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