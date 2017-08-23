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Самых маленьких орловцев начали прививать от гриппа

Медицинские учреждения региона получили первую партию вакцины от сезонного вируса – «Совигрипп». В рамках национального календаря врачи планируют привить больше 300 тысяч орловцев.

Грипп и ОРВИ – сезонный вирус, знакомый всем с детства. Эффекта от современной вакцины хватает на весь гриппозный сезон. По словам медиков, даже если привитым людям не удастся избежать заболевания, болезнь будет протекать в более легкой форме и избавит от тяжелых осложнений, многие из которых крайне опасны для жизни. Но важно делать прививку своевременно.
Ирина Штефан, заведующая 2-м педиатрическим отделением детской поликлиники № 1: «Активный иммунитет вырабатывается спустя 3 недели после того как сделали прививку. То есть, если мы её сейчас сделаем, значит к холодам, дождям, плохой погоде наши дети и всё население будут готовы».
В прошлом году противогриппозной вакциной были привиты 270 тысяч орловцев. Благодаря этому интенсивность эпидпроцесса гриппа и ОРВИ была значительно ниже. По сравнению с позапрошлым сезоном заразившихся было в 3 раза меньше. В этом году планируется привить 310 тысяч орловцев – это 40% населения региона. Начали с самых маленьких.

Вакцина этого года обновила состав и включила в себя ряд новых штаммов, которые, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения будут актуальной грядущей осенью и зимой. А препараты, которыми уже начали прививать детей, – не содержат консервантов.
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Оставшиеся поставки мы ожидаем, в соответствии с информацией Минздрава, до 15 октября. Надеемся, что до ноября основная часть кампании по вакцинации будет завершена».
Врачи детской поликлиники № 1 понимают, что не у всех родителей в рабочие дни, есть время, чтобы придти и сделать прививку своему ребёнку. Поэтому, чтобы вакцинация охватила как можно больше детей, медики будут работать и по субботам - с 8 утра до 2 часов дня.


Антон Киселёв
23 августа 2017 года

 


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