Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Гранит знаний» в твердой обложке. Школы области получат максимум учебников.



- Она и в яблочко попадет, почти не целясь. Мария Виноградова одна из лучших лучниц Всемирной Универсиады.



- Не только с багажом знаний, профсоюзы сегодня дарили подарки первоклассникам.



- Хотят войти в «100 лучших товаров России». О победителе регионального этапа престижного конкурса.





Вести-Орёл

23 августа 2017 года







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