Новости версия для печати Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России» Предприятия Орловщины представили все, чем они могут гордиться.



В условиях импортозамещения товаров этих все больше: кондитерская, молочная, хлебобулочная и мясная продукция. Безусловными лидерами стали ветчины и деликатесы крупнейшего орловского производителя – Знаменского СГЦ. Они будут представлять наш регион в финале конкурса, на федеральном этапе «Сто лучших товаров России».

Конкурсу «Сто лучших товаров России» в этом году исполняется двадцать лет. Солидный стаж, солидный статус, солидное жюри. Выход на федеральный этап конкурса – главный приз этапа регионального. Стать финалистом «Сто лучших товаров» - значит заявить о себе как об эталоне производителя.

Виктор Ковалев, директор «Орловский ЦСМ»: «В этом году подали заявки 13 предприятий: 25 товаров и 4 вида услуг. Конкурс проходил по 5 номинациям. Большое количество продукции и услуг выставил Знаменский СГЦ». Знаменский СГЦ - крупнейшая компания региона. Предприятие, известное на всю страну выдающимися племенными животными, а с недавнего времени – еще и качественными ветчинами и деликатесами. Именно ветчины, выпускаемые под брендом «Еще ломтик», стали фаворитами, получившими высокие оценки жюри.



Орловщина всегда славилась такими брендами, как мценское кружево, рысаки Злынского конезавода. Возможно, со временем и продукция Знаменского СГЦ станет брендом нашего региона известным на всю страну.



Ветчины «Знаменский СГЦ» производит из своей же знаменитой отборной свинины. Продукт, разработанный лучшими технологами Микояновского мясокомбината, варится при сравнительно низкой температуре - всего 72 градуса. Это позволяет сохранить структуру мышечных волокон и все полезные свойства мяса.



Производство, являющееся гордостью Орловской области, сосредоточено в Кромском районе. С этого мясоперерабатывающего завода ветчины и деликатесы отправляются в десятки регионов России.



Федеральное жюри конкурса «Сто лучших товаров России» свой вердикт огласит в декабре. В «Знаменском» уверены в своем продукте и надеются на победу.





Анна Вайсергисер

24 августа 2017 года







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