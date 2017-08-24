Новости версия для печати В Орловской области выявлен седьмой случай бешенства за год И это уже второй случай в этом месяце.



Смертельной инфекцией вновь оказалась заражена дикая лиса. Ранее заболевание диагностировалось у кошек и у мелкого рогатого скота.



Специалисты орловского Россельхознадзора успокаивают: за аналогичный период прошлого года на Орловщине было выявлено 18 случаев бешенства, то есть количество подобных случаев уменьшилось в 2,5 раза.





Татьяна Курбатова

24 августа 2017 года







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