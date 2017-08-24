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На территории Орловской области нет крупных коллекторских агентств

С этого года федеральным законом введены жёсткие требования к коллекторам. Их общение с должником ограничено определёнными рамками. А за самими коллекторами установлен жесткий контроль.

Так, Управление федеральной службы судебных приставов по Орловской области должно вести реестр фирм, занимающихся подобной деятельностью. Однако, как рассказала Валентина Якушева – начальник отдела правового документационного обеспечения и работы с обращениями граждан, ни одного подобного обращения от юридических лиц не поступало.
Валентина Якушева: «Поскольку требования настолько высоки, что только активы организации должны быть не менее 10 миллионов, на территории Орловской области, как правило, таких организаций нет. И большинство таких организаций включаются в реестр в больших городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск. В Орловской области мы в государственный реестр не включали ни одного юридического лица. Часть обращений – разъяснительного характера. И заявители просят им разъяснить вообще, каков порядок взыскания просроченной задолженности. Потому что практически по всем этим обращениям заявители взяли кредит либо микрозайм, своевременно не отдали, либо отдали, но не в полном объеме, им продолжают начислять проценты. Поэтому мы проводим проверку по данному факту и, если устанавливаем, что юридическое лицо расположено не на территории Орловской области, то перенаправляем документы в соответствующий регион».



Евгения Костомарова
24 августа 2017 года

 


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