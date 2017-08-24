Новости версия для печати Орловские полицейские задержали закладчика наркотика У молодого человека изъяли пакет с тридцатью расфасованными дозами.



Как установили эксперты, это – синтетический наркотик N-метилэфедрон. Его общая масса – около 15 граммов. Молодой человек разложил наркотики в пакетики и сделал оптовую закладку. Сейчас он находится под стражей. Если его вина будет доказана, ему грозит строгое уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, задержаны трое его подельников, в числе которых и несовершеннолетний житель региона.





Татьяна Напольских

24 августа 2017 года







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