Орловские полицейские задержали закладчика наркотика

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четверг
24.08.2017
14:19:53
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Орловские полицейские задержали закладчика наркотикаУ молодого человека изъяли пакет с тридцатью расфасованными дозами.
Как установили эксперты, это – синтетический наркотик N-метилэфедрон. Его общая масса – около 15 граммов. Молодой человек разложил наркотики в пакетики и сделал оптовую закладку. Сейчас он находится под стражей. Если его вина будет доказана, ему грозит строгое уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, задержаны трое его подельников, в числе которых и несовершеннолетний житель региона.
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