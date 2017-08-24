Новости версия для печати Все учебные заведения Орла получили паспорта готовности к отопительному сезону Об этом сообщили в мэрии областного центра.



Паспорта готовности к отопительному сезону получили 43 школы, 81 детский сад и 18 учреждений дополнительного образования. Из бюджета на подготовку образовательных учреждений было выделено около 15 млн. рублей. Один миллион 700 тысяч – по программе энергосбережения. Еще почти 7 млн. по программе наказов.





Татьяна Напольских

24 августа 2017 года







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