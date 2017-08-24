61 орловского школьника представили к муниципальной стипендии

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четверг
24.08.2017
14:19:58
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61 орловского школьника представили к муниципальной стипендииЭто – победители предметных олимпиад и спортивных турниров, лауреаты творческих конкурсов и обладатели научных патентов.
Выделены три номинации: «Учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество» и «Любительский спорт». В первой - стипендиатами стали 25 человек. 21 человек во второй номинации и 15- в третьей.
В последний день августа предложение о поддержке стипендиатов будет вынесено на заседание Горсовета. Если народные избранники поддержат, то 45 школьников и 16 воспитанников кружков и секций будут получать по 2 тысячи рублей в течение всего учебного года. К слову, деньги на это в бюджете заложены.
Выплачивать стипендии начнут уже с сентября.
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