Новости версия для печати 61 орловского школьника представили к муниципальной стипендии Это – победители предметных олимпиад и спортивных турниров, лауреаты творческих конкурсов и обладатели научных патентов.



Выделены три номинации: «Учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творчество» и «Любительский спорт». В первой - стипендиатами стали 25 человек. 21 человек во второй номинации и 15- в третьей.



В последний день августа предложение о поддержке стипендиатов будет вынесено на заседание Горсовета. Если народные избранники поддержат, то 45 школьников и 16 воспитанников кружков и секций будут получать по 2 тысячи рублей в течение всего учебного года. К слову, деньги на это в бюджете заложены.



Выплачивать стипендии начнут уже с сентября.





Татьяна Напольских

24 августа 2017 года







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