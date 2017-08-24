Новости версия для печати 30 августа начнется досрочное голосование в органы местного самоуправления Как сообщили в областном избиркоме, досрочное голосование продлится до 9 сентября.



Те орловцы, кто не сможет по уважительной причине прийти на свой избирательный участок 10 сентября, могут это сделать заранее. Уважительными считаются: отпуск, командировка, выполнение государственных или общественных обязанностей, состояние здоровья.



Досрочное голосование проходит в помещениях участковых избирательных комиссий не менее четырех часов в рабочие дни в вечернее время, то есть после 16 часов, и в выходные днем. Узнать график работы можно на официальном сайте облизбиркома.



Стоит напомнить, что жителям региона в 23-х муниципальных образованиях предстоит избрать 68 депутатов районных и сельских советов, а также главу Знаменки Орловской.





Татьяна Напольских

24 августа 2017 года







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