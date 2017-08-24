Новости версия для печати Средняя заработная плата в организациях Орловской области, начисленная за июнь, составляет немногим более 26,5 тысяч рублей Такие данные приводит Орёлстат.



По сравнению с первым летним месяцем 2016 года она увеличилась номинально более чем на 5%, а реально, с учетом индекса потребительских цен, — на 0,9%.



Как и прежде, больше всего зарабатывают в финансовой и страховой сфере — 41 тысячу 656 рублей. Работники культуры и спорта получают в среднем 19 тысяч 968 рублей.





Татьяна Курбатова

24 августа 2017 года







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