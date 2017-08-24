24 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на дорогах Орла и Орловской области в минувшие сутки

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24 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на дорогах Орла и Орловской области в минувшие суткиВ числе пострадавших есть ребёнок.
Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, утром 23 августа водитель, управляя транспортным средством КАМАЗ, двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Михалицына. И в районе дома №126 допустил наезд на пешехода-мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в противошоковое отделение.
В полночь 24 августа водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» двигался по автодороге Залегощь-Красная Заря. На 48 километре дороги не справился с управлением и на повороте допустил съезд в кювет (в заросли кустарника). В результате ДТП пассажиры автомобиля - женщина и четырехлетний ребенок - получили телесные повреждения.
Еще один ребенок-пассажир - мальчик 2014 года рождения - видимых травм не получил, для дополнительного осмотра был направлен в больницу.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено пять водителей, которые в состоянии опьянения управляли автомобилем.