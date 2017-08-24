Новости версия для печати 24 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на дорогах Орла и Орловской области в минувшие сутки В числе пострадавших есть ребёнок.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, утром 23 августа водитель, управляя транспортным средством КАМАЗ, двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Михалицына. И в районе дома №126 допустил наезд на пешехода-мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в противошоковое отделение.



В полночь 24 августа водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» двигался по автодороге Залегощь-Красная Заря. На 48 километре дороги не справился с управлением и на повороте допустил съезд в кювет (в заросли кустарника). В результате ДТП пассажиры автомобиля - женщина и четырехлетний ребенок - получили телесные повреждения.

Еще один ребенок-пассажир - мальчик 2014 года рождения - видимых травм не получил, для дополнительного осмотра был направлен в больницу.



За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено пять водителей, которые в состоянии опьянения управляли автомобилем.





Татьяна Курбатова

24 августа 2017 года







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