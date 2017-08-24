Новости версия для печати Сотрудники полиции раскрыли в Орле угон скутера О пропаже заявил 32-летний мужчина, который приехал к другу на улицу Гоголя и оставил транспортное средство около дома. Собираясь уезжать, скутер на прежнем месте он уже не обнаружил.



Полицейские нашли транспортное средство примерно за час. Угнал его 30-летний ранее судимый орловец. При этом злоумышленник не смог завести скутер и просто катил его. Помимо всего прочего, несколько раз злоумышленник уронил мопед, поэтому хозяину его вернули с парой царапин.



На мужчину возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.





Татьяна Курбатова

24 августа 2017 года







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