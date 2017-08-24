Сотрудники полиции раскрыли в Орле угон скутера

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четверг
24.08.2017
17:31:04
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Сотрудники полиции раскрыли в Орле угон скутераО пропаже заявил 32-летний мужчина, который приехал к другу на улицу Гоголя и оставил транспортное средство около дома. Собираясь уезжать, скутер на прежнем месте он уже не обнаружил.
Полицейские нашли транспортное средство примерно за час. Угнал его 30-летний ранее судимый орловец. При этом злоумышленник не смог завести скутер и просто катил его. Помимо всего прочего, несколько раз злоумышленник уронил мопед, поэтому хозяину его вернули с парой царапин.
На мужчину возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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