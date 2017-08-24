Новости версия для печати Орловские учителя провели августовский педсовет До нового учебного года остаются считанные дни. 1 сентября за парты сядут более 74-х тысяч учеников и 8 тысяч из них впервые придут в школу. Свой урок в преддверии Дня знаний, по традиции, проводят педагоги.



Основной темой мероприятия, которое прошло сегодня в администрации региона, стало введение федеральных государственных стандартов дошкольного, общего образования и для детей с ограниченными возможностями здоровья.



К новому учебному году педагоги области готовились всё лето. Первый звонок для учителей, и своеобразный урок – общий педсовет. Вектор развития определяют за одним столом.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «То образование, которое получают дети в Орловской области, не уступает ни одному субъекту РФ, ни Москве, ни Санкт-Петербургу. Подход преподавательского состава очень жесткий, очень правильный». Сегодня педагоги Орловской области получили награды Министерства образования и науки РФ, почетные грамоты и благодарности губернатора области, Областного Совета народных депутатов, дипломы и нагрудные знаки общественных организаций. Трое орловцев стали обладателями грантов президента РФ, еще трое удостоены Почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».



А обеспечение доступности образования – задача исполнительной власти. В этом году все 376 школ региона получат бесплатные учебники - по поручению президента. 153 млн.. рублей – сумма беспрецедентная.

Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Мы строим новые школы, ремонтируем, поэтому новый учебный год мы начинаем с легким сердцем и говорим «В добрый путь!» - каждому учителю. В добрый путь к знаниям отправятся и дошколята. Сегодня маленькие орловцы в возрасте от трех до семи лет не стоят в очереди в детский сад. А в самом большом детском саду региона – 92-м - выпустили первых воспитанников.

Лариса Сидякина, заведующая детским садом №92 г. Орла: «За год мы приняли более 500 малышей в возрасте от 1.5 до 8 лет, и обеспечили государственные гарантии получения бесплатного общедоступного дошкольного образования». В сорока школах области еще остается проблема двухсменного обучения. Помочь решить эту проблему должны реконструкция школы в Долгом и возведение пристройки к гимназии в Ливнах.



Завтра, 25 августа, свой педсовет проведут учителя областного центра.





Надежда Невматулина

24 августа 2017 года







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