Новости версия для печати В орловском батутном центре свою вину в случившемся отрицают Там заявляют: техника безопасности была нарушена не сотрудниками, а одним из посетителей.



Сотрудники популярного аттракциона попали под уголовное преследование. Им инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Опасный инцидент, в результате которого пострадал школьник, произошел минувший весной и получил широкий общественный резонанс.

Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Завершена доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика 3 мая 2017 года в батутном центре «Космос». Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)».





Иван Суверин

24 августа 2017 года







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