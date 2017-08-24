Новости версия для печати В Орле открылась выставка «Фигуративность и абстракция глазами Юлии Ерохиной» Картины, где нет насилия, а есть живые положительные эмоции и яркие ассоциации. Это – принцип работы молодой художницы из Москвы.



В своих работах художник использует ассоциативный метод, перенося на холсты те ассоциации, которые выражены через форму, предмет или через цвет. Даже названия работ ассоциативные. К примеру, «Ностальгия», или «Море удовольствия». Работы все разные, но их объединяет одно.

Юлия Ерохина, художник (г. Москва) : «Мне хочется делиться радостью с людьми. Чтобы творчество несло радость, несло позитив. Да, может быть, какая-то грусть, может быть какая-то ностальгия, но никакого насилия». Юлия Ерохина живет и работает в Москве. Является лауреат международных выставок современного и авангардного искусства.



Картины Юлии Ерохиной есть в российских музеях и в частных коллекциях в России и за рубежом. Увидеть их может и орловский зритель в областном выставочном центре.





Татьяна Напольских

24 августа 2017 года







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