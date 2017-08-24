Новости версия для печати Астрономии – быть О том, что предмет вновь будут изучать в школах, сообщили на областном педсовете.



Раньше этот курс являлся составляющий частью физики, с нового учебного года астрономию старшеклассникам будут преподавать отдельно - теперь предмет стал обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. Соответствующее постановление приняли этим летом в Минобрнауке.





Мария Семак

24 августа 2017 года







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