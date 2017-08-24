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Орловский Горсовет признал работу «Спецавтобазы» неудовлетворительной

Кроме того, решено по результатам проверки городского контрольно-ревизионного отдела привлечь к ответственности лиц, доведших предприятие до такого состояния.

Состояние предприятия обсудили на заседании комитета. Как рассказал руководитель предприятия, по сравнению с прошлым годом, выручка выросла. Но увеличились и расходы. Как результат – убыток составил больше 12-ти млн. рублей. И на эту цифру, по словам директора «Спецавтобазы» Владимира Достовалова, влияние оказало несколько факторов. Это и недофинансирование работ по уборке скверов, и увеличение расходов на вывоз мусора из частной застройки и на захоронение ТБО, подорожала механическая уборка улиц, и суммы платежей по сублизингу по сравнению с прошлым годом возросли.

Говорили о том, что «Спецавтобазе» необходимы дополнительные средства из городского бюджета. Ведь до сих пор существуют проблемы с вывозом мусора, а тарифы не соответствуют сегодняшним ценам, и в ближайшее время пересматривать их не планируют.

Депутаты в свою очередь предложили разработать программу модернизации для всех муниципальных предприятий и наказать тех, кто довел «Спецавтобазу» до такого состояния.


Татьяна Напольских
24 августа 2017 года

 


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