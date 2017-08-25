Новости версия для печати Сегодня в Орле откроются аппараты по выдаче молока Всего их будет 8.



В 16 часов у молокомата, установленного возле дома №5 по улице Космонавтов, состоится его праздничное открытие с аниматорами и дегустацией полезного натурального напитка.



Также автоматы по продаже молока появятся в Орле на улице Черкасской в районе дома №72; на Советской в районе дома 41;на Приборостроительной, 44; Металлургов, 36А; Латышских стрелков в районе дома №1. На 3-й Курской дома 5, на 2-ой Курской в районе дома 52; и на улице Космонавтов, 5.





Татьяна Курбатова

25 августа 2017 года







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