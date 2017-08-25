Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет городская учительская конференция Мероприятие пройдет в школе № 50.



В конференции примут участие руководители образовательных учреждений, педагоги, руководители городских методических объединений, воспитатели, ветераны педагогического труда. Также приглашены руководители города, депутаты, представители профсоюзных организаций. С докладом выступит начальник управления образования городской администрации Александр Шатохин, а после запланирована открытая дискуссия.



Для участников конференции изданы справочно-информационные методические сборники. В медиа-зале учителя ознакомятся с лучшими педагогическими проектами, книжными новинками, методической и дидактической литературой.



Также на конференции состоится награждение почетными грамотами и благодарственными письмами учителей, добившихся высоких показателей в своей работе, и ветеранов педагогического труда, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

25 августа 2017 года







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