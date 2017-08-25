За семь месяцев этого года в регионе выявлено 635 правонарушений в сфере охраны труда

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пятница
25.08.2017
13:29:07
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За семь месяцев этого года в регионе выявлено 635 правонарушений в сфере охраны трудаТакие цифры озвучил руководитель Госинспекции труда Сергей Алешин.
Всего было проведено 160 проверок работодателей. Общая сумма штрафов составила более 5 млн. рублей.
К административной ответственности привлечено 217 должностных и 26 юридических лиц. По состоянию на 1 августа на территории Орловской области произошло 8 несчастных случаев на производстве: 1 работник травмирован смертельно и семеро получили увечья.
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