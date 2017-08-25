Новости версия для печати За семь месяцев этого года в регионе выявлено 635 правонарушений в сфере охраны труда Такие цифры озвучил руководитель Госинспекции труда Сергей Алешин.



Всего было проведено 160 проверок работодателей. Общая сумма штрафов составила более 5 млн. рублей.



К административной ответственности привлечено 217 должностных и 26 юридических лиц. По состоянию на 1 августа на территории Орловской области произошло 8 несчастных случаев на производстве: 1 работник травмирован смертельно и семеро получили увечья.





Татьяна Напольских

25 августа 2017 года







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