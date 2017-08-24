Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Без звонка, но все учителя пришли на этот урок. Августовский педсовет прошел сегодня.



- Смертельная доза. Концентрация угарного газа в многоквартирном доме просто зашкаливала.



- Заключительные штрихи к портрету школьника. Родители делают последние покупки.



- Такой бизнес и до суда доведет. В Орле наркодиллерством занимался подросток.



- Укол только на пользу. В регионе началась вакцинация.





Вести-Орёл

24 августа 2017 года







На главную страницу





