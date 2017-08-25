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В Орле из-за угрозы жизни людей дом отключили от газа

Кто виноват в их бедах, жители дома на улице Выставочной знают, да и что делать - тоже решили. Они намерены обращаться в суд. Уже четыре года они пытаются заставить подрядчика добросовестно выполнить обещанное. Но на сегодня ситуация такова – во всем доме отключили газ, а вместе с ним и отопление, и горячую воду. Люди обратились в нашу редакцию.

Тихо, чисто, уютно. О такой жизни неподалеку от городской суеты мечтали жители одного из домов по улице Выставочной, когда покупали квартиры. Проблемы начались практически сразу после сдачи дома. Кровля оказалась ненадежной, стеклопакеты - самые дешевые. Но все это были цветочки, по сравнению с тем, что случилось сейчас. Из-за угрозы жизни людей дом отключили от газа, а заодно жители лишились горячей воды и отопления, поскольку все это обеспечивали индивидуальные двухконтурные котлы

Оказалось, что в квартирах отсутствует тяга как в вентиляционном, так и в дымовом каналах, более того - было установлено, что продукты сгорания природного газа идут не наружу, а во внутрь.
Сергей Чунихин, главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле: «Из-за отсутствия тяги было принято решение в целях безопасности отключить данный жилой дом от газоснабжения. Здесь другого и не дано. Мы это и должны были сделать в рамках 410-го постановления, в котором четко написано, что в случае поступления в наш адрес информации об угрозе жизни и здоровью людей, мы незамедлительно должны прекратить подачу газа».
Начали разбираться, и выяснилось, что по документам застройщика ЗАО «Новый стиль» вентканалы соответствуют всем необходимым требованиям, на что есть соответствующие акты. Кроме того оказалось, что еще в апреле месяце при проведении очередной проверки управляющая компания уже зафиксировала поступление угарного газа в квартиры, правда сообщить газовщикам об этом забыла. То, что до сих пор никто не пострадал, счастливая случайность.
Александр Качанов, главный инженер УК МУП ЖРЭП «Заказчик»: «По результатам этого обследования была выявлена обратная тяга в квартирах всего дома, в связи с чем мы застройщику ЗАО «Новый стиль» на имя Трофимова отправили письмо 3 мая, на которое ответ до сих пор не получили. Ему было направлено на днях еще одно письмо, передано лично в руки, где написано о том, что существует такая ситуация и в доме отключен газ».
По заявлению управляющей компании никаких работ в отношении вентиляционных и дымовых каналов не проводилось. Дом находится на гарантии. Застройщика уведомили о сложившейся ситуации. Жители обратились в суд.

Пятилетняя гарантия на дом заканчивается в декабре этого года. Отступать жители не намерены. Управляющая компания выступает на стороне собственников. Застройщик свою позицию обозначил так:
Сергей Трофимов, директор ЗАО «Новый стиль»: «Мы находимся в контакте и с управляющей компанией, и с частью жильцов, у которых ничего не происходит с дымоходами. Если группа жильцов обратится в суд, и решение суд нас обяжет выполнить свои гарантийные обязательства, мы, конечно, это все исполним».
Что первично в данной ситуации: «кто виноват?» или «что делать?». У каждого на этот счет может быть свое мнение. Факт один - пока угроза жизни и здоровью людей будет сохраняться, газ в дом не поступит.


Оксана Гранн
25 августа 2017 года

 


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