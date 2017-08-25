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Минувшим вечером в длительную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд орловской полиции

В течение шести месяцев стражам порядка предстоит охранять перевалы и тропы Дагестана.

Провожающих во дворе регионального управления МВД едва ли не втрое больше, чем отъезжающих. Точная численность отряда обычно держится в секрете. В группу традиционно входят представители самых различных полицейских специальностей. Многие в такую командировку отправляются впервые. Но самые опытные из полицейских говорят: ловить бандитов здесь или там, в горах – принципиальной разницы нет.

На этот раз к месту полугодовой командировки своих подчиненных сопровождает главный полицейский области.
Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «Там, где наши сотрудники будут нести службу, это, можно сказать, граница, горный перевал. С одной стороны, если там отдыхать, то место прекраснейшее, но мы не отдыхать туда едем, а нести службу. Сейчас в мире в целом очень напряженная обстановка, и там, где наши сотрудники будут нести службу, не исключены переходы, поэтому там будет напряженно».
Конечная точка пути село Кидеро курорт напоминает, действительно, только красивыми видами. Близость пресловутого Панкисского ущелья, вылазки боевиков, плюс к этому горные дороги и горные обвалы - терять бдительность никак нельзя. К этому стоит добавить довольно спартанскую обстановку на высокогорье за отметкой 2 200 метров. Но орловские полицейские знают, во имя чего идут на риск и терпят лишения.

Промежуточной точкой путешествия станет город Махачкала, где стражи порядка немного отдохнут и сменят железнодорожный транспорт на автомобильный.


Иван Суверин
25 августа 2017 года

 


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