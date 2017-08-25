Минувшим вечером в длительную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд орловской полиции

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Минувшим вечером в длительную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд орловской полицииВ течение шести месяцев стражам порядка предстоит охранять перевалы и тропы Дагестана.
Провожающих во дворе регионального управления МВД едва ли не втрое больше, чем отъезжающих. Точная численность отряда обычно держится в секрете. В группу традиционно входят представители самых различных полицейских специальностей. Многие в такую командировку отправляются впервые. Но самые опытные из полицейских говорят: ловить бандитов здесь или там, в горах – принципиальной разницы нет.
На этот раз к месту полугодовой командировки своих подчиненных сопровождает главный полицейский области.
Конечная точка пути село Кидеро курорт напоминает, действительно, только красивыми видами. Близость пресловутого Панкисского ущелья, вылазки боевиков, плюс к этому горные дороги и горные обвалы - терять бдительность никак нельзя. К этому стоит добавить довольно спартанскую обстановку на высокогорье за отметкой 2 200 метров. Но орловские полицейские знают, во имя чего идут на риск и терпят лишения.
Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «Там, где наши сотрудники будут нести службу, это, можно сказать, граница, горный перевал. С одной стороны, если там отдыхать, то место прекраснейшее, но мы не отдыхать туда едем, а нести службу. Сейчас в мире в целом очень напряженная обстановка, и там, где наши сотрудники будут нести службу, не исключены переходы, поэтому там будет напряженно».
Промежуточной точкой путешествия станет город Махачкала, где стражи порядка немного отдохнут и сменят железнодорожный транспорт на автомобильный.