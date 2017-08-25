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Активисты Общероссийского Народного фронта подвели итоги работы за лето

Приоритетные проекты движения дали результаты.

Самым популярным «фронтовики» назвали проект «Карта убитых дорог». Сегодня в нём приняли участие 8000 тысяч орловцев – все они, путём голосования, обозначили самые разбитые дороги города – 275 участков. По рекомендации активистов власти отремонтировали топ-10 улиц из этого списка – 1-ую Посадскую, Лескова, Новосильскую, Полесскую и ряд других. Последние несколько недель «фронтовики» посвятили работе по созданию безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждении Орла.
Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Два года назад мы вышли с инициативной, и муниципальная власть оперативно нашла деньги, и большинство, особенно в Орле, пешеходных переходов обустроено. Мы снова промониторили: некоторые из них уже следует приводить в порядок, а некоторые всё ещё не доведены до того уровня, которого требует закон. Это всё мы держим на контроле».
Также «фронтовики» пристально следят за программой реализации благоустройства городской среды. Мониторинг показал, что подрядчик ещё даже не приступал к ремонту десятка дворов. Активисты рекомендовали городским властям обратить на это внимание.


Антон Киселёв
25 августа 2017 года

 


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