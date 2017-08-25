Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
25.08.2017
17:43:07
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня в Орле прошла городская педагогическая конференция

Общегородской педсовет собрал руководителей всех школ, садов и центров творчества.

Педагогическая конференция началась с выставки новых методических сборников и лучших педагогических проектов.

На конференции говорили о повышении качества образования, о внедрении новых эффективных методик. Впрочем, не замалчивали и проблемы. Одна из самых острых – двусменное обучение. Пока Орел не может себе позволить перевести всех детей в первую смену. Даже несмотря на то, что в прошлом году город получил в подарок две новые школы – в районах «Алроса» и «Новой Ботанике».
Александр Шатохин, начальник управления образования администрации г. Орла: «Даже запуск двух новых школ не позволил нам сократить количество образовательных учреждений, работающих в две смены. Контингент обучающихся продолжает расти и ежегодно увеличивается в среднем более чем на тысячу школьников в год. Мы по-прежнему надеемся на реализацию региональной программы увеличения ученических мест, утвержденную распоряжением правительства Орловской области в 2016 году. Но пока знаем только о том, что рассматривается вопрос о пристройке к школе № 50 и разрабатывается проект, предусматривающий строительство школы в микрорайоне Зареченский».
1 сентября в Орле за парты сядут 32 тысячи 720 учеников. Но даже в условиях перегруженности школ орловцы получают качественные знания.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сфера образования города Орла традиционно показывает высокие результаты. И это было отмечено на областной конференции губернатором Орловской области. А также по видеоселектору было отмечено и на федеральном уровне».
В адрес учителей прозвучали слова благодарности за успешно пройденный учебный год. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены лучшим учителям города и ветеранам педагогического труда.


Татьяна Напольских
25 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта