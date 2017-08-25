Новости версия для печати Сегодня в Орле прошла городская педагогическая конференция Общегородской педсовет собрал руководителей всех школ, садов и центров творчества.



Педагогическая конференция началась с выставки новых методических сборников и лучших педагогических проектов.



На конференции говорили о повышении качества образования, о внедрении новых эффективных методик. Впрочем, не замалчивали и проблемы. Одна из самых острых – двусменное обучение. Пока Орел не может себе позволить перевести всех детей в первую смену. Даже несмотря на то, что в прошлом году город получил в подарок две новые школы – в районах «Алроса» и «Новой Ботанике».

Александр Шатохин, начальник управления образования администрации г. Орла: «Даже запуск двух новых школ не позволил нам сократить количество образовательных учреждений, работающих в две смены. Контингент обучающихся продолжает расти и ежегодно увеличивается в среднем более чем на тысячу школьников в год. Мы по-прежнему надеемся на реализацию региональной программы увеличения ученических мест, утвержденную распоряжением правительства Орловской области в 2016 году. Но пока знаем только о том, что рассматривается вопрос о пристройке к школе № 50 и разрабатывается проект, предусматривающий строительство школы в микрорайоне Зареченский». 1 сентября в Орле за парты сядут 32 тысячи 720 учеников. Но даже в условиях перегруженности школ орловцы получают качественные знания.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сфера образования города Орла традиционно показывает высокие результаты. И это было отмечено на областной конференции губернатором Орловской области. А также по видеоселектору было отмечено и на федеральном уровне». В адрес учителей прозвучали слова благодарности за успешно пройденный учебный год. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены лучшим учителям города и ветеранам педагогического труда.





Татьяна Напольских

25 августа 2017 года







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