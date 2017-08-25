Новости версия для печати Орловский Областной совет народных депутатов сегодня в окончательной редакции принял закон о квотировании рабочих мест для инвалидов Ранее работодателям, у которых трудится не менее чем 35 и не более чем 100 человек, была установлена квота в размере 2 процентов среднесписочной численности работников.



Напомним, наша область взяла обязательство обеспечить к 31 декабря 2017 года численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в количестве 6661 человек. Пока это обязательство не выполняется, требуется трудоустроить еще около 2 тысяч человек. Поэтому теперь квота увеличена с 2 до 3 процентов от среднесписочной численности работников. По подсчетам чиновников, это позволит уже в будущем году увеличить количество квотируемых рабочих мест на 600 единиц.





Юлия Сулим

25 августа 2017 года







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