Орловский Областной совет народных депутатов сегодня в окончательной редакции принял закон о квотировании рабочих мест для инвалидов

|
пятница
25.08.2017
17:43:22
|
|
Орловский Областной совет народных депутатов сегодня в окончательной редакции принял закон о квотировании рабочих мест для инвалидовРанее работодателям, у которых трудится не менее чем 35 и не более чем 100 человек, была установлена квота в размере 2 процентов среднесписочной численности работников.
Напомним, наша область взяла обязательство обеспечить к 31 декабря 2017 года численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в количестве 6661 человек. Пока это обязательство не выполняется, требуется трудоустроить еще около 2 тысяч человек. Поэтому теперь квота увеличена с 2 до 3 процентов от среднесписочной численности работников. По подсчетам чиновников, это позволит уже в будущем году увеличить количество квотируемых рабочих мест на 600 единиц.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта