В Орле трамвай сбил 19-летнюю девушку

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пятница
25.08.2017
17:43:20
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В Орле трамвай сбил 19-летнюю девушкуЧП произошло накануне в районе торгового комплекса ГРИНН на Кромском шоссе.
Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, трамвай следовал по Кромскому шоссе в сторону улицы Машиностроительной. И в районе дома №4 водитель трамвая допустил наезд на пешехода-девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. После осмотра и установления диагноза она была направлена на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
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