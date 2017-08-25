Новости версия для печати В Орле трамвай сбил 19-летнюю девушку ЧП произошло накануне в районе торгового комплекса ГРИНН на Кромском шоссе.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, трамвай следовал по Кромскому шоссе в сторону улицы Машиностроительной. И в районе дома №4 водитель трамвая допустил наезд на пешехода-девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. После осмотра и установления диагноза она была направлена на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Юлия Сулим

25 августа 2017 года







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