Новости версия для печати «Внимание: Дети!» С 25 августа по 15 сентября на территории Орловской области проводятся профилактические мероприятия, позволяющие снизить количество происшествий с участием детей.



Лето 2017 года заканчивается, а значит подходят к концу и школьные каникулы. Дети возвращаются домой с мест отдыха, начинают готовиться к новому учебному году. Многие ребята отвыкли от городской суеты, и ежедневного маршрута в школу.



Сотрудники Госавтоинспекции примут активное участие в проведении в образовательных учреждениях профилактических акций с детьми, занятий, тематических викторин, конкурсов и соревнований для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Будут организованы встречи с родителями и педагогами на родительских собраниях и семинарах.



Пешеходные переходы, по которым школьники ежедневно будут переходить дорогу, должны быть хорошо заметны и безопасны, поэтому сотрудники ГИБДД проконтролируют обустройство и содержание пешеходных переходов, технических средств организации дорожного движения.



Кроме того в первую декаду сентября максимальное количество сотрудников полиции будут нести службу в местах расположения пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений.



ГИДББ напоминает родителям об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Кроме того, необходимо запретить детям ездить на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет, на скутерах до 16 лет и управлять мототехникой до 18 лет.



К родителям несовершеннолетних, нарушающих ПДД, будут приняты меры, информация будет направляться в районные комиссии по делам несовершеннолетних.





Орловское Информбюро

25 августа 2017 года







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