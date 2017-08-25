Новости версия для печати В библиотеке им. Бунина открылась выставка, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Этот день отмечается 3 сентября.



Террористический акт в Беслане, начавшийся утром 1 сентября 2004 года, длился до вечера 3 сентября. Тогда во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, террористы захватили заложников в школе. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы).



Выставка, открывшаяся в орловской библиотеке им. Бунина называется «Война против беззащитных». Печатные издания, представленные в экспозиции, посвящены истории, психологическим основам, национально-этнической, политической и финансовой составляющей терроризма. Вниманию посетителей предложены официальные документы - антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство, которые наглядно демонстрируют отношение российских властей к существующей угрозе. Отдельный раздел посвящён самым страшным и беспощадным событиям истории террористических актов. Это своеобразная дань памяти, тем, кто стал их жертвами. Нью-Йорк, Беслан, Москва, Санкт-Петербург, Барселона….



Выставка действует до конца сентября.





Евгения Костомарова

25 августа 2017 года







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