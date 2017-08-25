Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
25.08.2017
17:43:09
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В библиотеке им. Бунина открылась выставка, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Этот день отмечается 3 сентября.

Террористический акт в Беслане, начавшийся утром 1 сентября 2004 года, длился до вечера 3 сентября. Тогда во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, террористы захватили заложников в школе. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы).

Выставка, открывшаяся в орловской библиотеке им. Бунина называется «Война против беззащитных». Печатные издания, представленные в экспозиции, посвящены истории, психологическим основам, национально-этнической, политической и финансовой составляющей терроризма. Вниманию посетителей предложены официальные документы - антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство, которые наглядно демонстрируют отношение российских властей к существующей угрозе. Отдельный раздел посвящён самым страшным и беспощадным событиям истории террористических актов. Это своеобразная дань памяти, тем, кто стал их жертвами. Нью-Йорк, Беслан, Москва, Санкт-Петербург, Барселона….

Выставка действует до конца сентября.


Евгения Костомарова
25 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта