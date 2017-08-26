Новости версия для печати Сегодня стартует очередной этап Кубка области по трофи-рейдам «Утомленные солнцем» Любителей экстремальных видов спорта ждут в Шаблыкино.



Гонка начнется в 11:30, заявлено – 30 экипажей. Это участники из Орла, Брянска, Курска, Белгорода и других регионов ЦФО. Проверять на прочность машины и собственную выдержку спортсмены будут два дня, победителей определят в воскресенье. Соревнования являются отборочным этапом на участие в финале Кубка регионов, который так же пройдет на территории Орловской области, в октябре.





Мария Семак

26 августа 2017 года







На главную страницу





