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суббота
26.08.2017
7:52:09
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Сегодня стартует очередной этап Кубка области по трофи-рейдам «Утомленные солнцем»Любителей экстремальных видов спорта ждут в Шаблыкино.
Гонка начнется в 11:30, заявлено – 30 экипажей. Это участники из Орла, Брянска, Курска, Белгорода и других регионов ЦФО. Проверять на прочность машины и собственную выдержку спортсмены будут два дня, победителей определят в воскресенье. Соревнования являются отборочным этапом на участие в финале Кубка регионов, который так же пройдет на территории Орловской области, в октябре.
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