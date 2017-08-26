Новости версия для печати В Орле велосипедисты приглашаются на карнавал Велокарнавал состоится 1 сентября в Городском парке.



Впервые в нашем городе пройдет столь необычное мероприятие. Для участия в нем нужно подготовить яркий нестандартный наряд не только для себя, но и для – велосипеда. Чем интереснее будет тюнинг, тем больше шансов на победу. Авторам самых оригинальных идей полагаются призы. Карнавальный заезд начнется в 16. 00.



Приглашаются все желающие. Те, у кого нет велосипедов, могут поддержать знакомых и друзей.



Подобные карнавалы пройдут еще в 28 городах нашей страны.





Мария Семак

26 августа 2017 года







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