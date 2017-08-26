В Орле велосипедисты приглашаются на карнавал

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суббота
26.08.2017
11:38:13
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В Орле велосипедисты приглашаются на карнавалВелокарнавал состоится 1 сентября в Городском парке.
Впервые в нашем городе пройдет столь необычное мероприятие. Для участия в нем нужно подготовить яркий нестандартный наряд не только для себя, но и для – велосипеда. Чем интереснее будет тюнинг, тем больше шансов на победу. Авторам самых оригинальных идей полагаются призы. Карнавальный заезд начнется в 16. 00.
Приглашаются все желающие. Те, у кого нет велосипедов, могут поддержать знакомых и друзей.
Подобные карнавалы пройдут еще в 28 городах нашей страны.
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