Новости версия для печати Сегодня Краснозоренский район отмечает очередную дату со дня основания Организаторы праздника заверяют, что даже хмурая погода не испортит хорошего настроения гостям.



Если говорить об исторической достоверности, то району исполнилось бы больше 80-ти лет, однако в минувшем веке карта области менялась, и Краснозоренский район на ней вновь появился 32 года назад.



Сегодня район успешно развивается, на его территории работает две крупных фермы – животноводческая и растениеводческая, несколько хозяйств поменьше, действует фирма по производству строительных материалов. В районе 8 общеобразовательных школ, одна школа искусств и 7 детских садов.



Праздник начнется в 15 часов. По традиции, областные власти наградят лучших работников. Запланирована насыщенная развлекательная программа: выставка подворий, конкурс автоледи, выступление творческих коллективов. Для маленьких гостей обустроят игровую площадку с различными аттракционами.





Мария Семак

26 августа 2017 года







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