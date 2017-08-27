Новости версия для печати 27 августа музей-заповедник приглашает принять участие в акции «Ночь кино» В рамках акции посетители музея увидят ставшие классикой отечественного кинематографа экранизации самой известной тургеневской повести «Муму».



Сеанс начнется в 18:00 и продлится до 21 часа. Гостям продемонстрируют классику отечественного кинематографа – экранизацию повести «Му-Му», над которой работали режиссёры Анатолий Бобровский и Евгений Тетерин. Так же зрители увидят анимационный фильм, созданный по этому же произведению. Завершающим штрихом в мероприятии станет голографическая видеопротекция по романам и рассказам великого классика.





Мария Семак

27 августа 2017 года







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