Новости версия для печати Скоро в школу! В преддверии нового учебного года прилавки торговых точек заполнили канцтовары. Специалисты Роспортребнадзора советуют родителям обращать внимательнее на качество продукции.



Школьно-письменные принадлежности должны соответствовать требованиям химической безопасности и санитарными правилами. Необходимая информация размещается на маркировке – этикетках или упаковке. Надписи должны быть на русском языке и содержать следующие сведения:

• наименование страны, где изготовлена продукция;

• наименование и местонахождение изготовителя;

• дату изготовления;

• единый знак обращения на рынке (ЕАС);

• срок службы продукции;

• гарантийный срок службы;

• товарный знак.



Если есть жалобы или вопросы по качеству и безопасности товаров – обратитесь за разъяснениями в Роспортребнадзор. Обращения принимают с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по будням, по телефонам

- в Орле: 8 (4862) 42-26-75, 8 (4862) 41-52-52;

- в Мценске: 8 (48646) 4-15-39;

- в Ливны: 8 (48677) 7-13-34;

- в Кромах: 8 (48643) 2-15-98;

- в Верховье: 8 (48676) 2-47-27.





Мария Семак

27 августа 2017 года







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