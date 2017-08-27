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воскресенье
27.08.2017
14:27:20
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Скоро в школу!В преддверии нового учебного года прилавки торговых точек заполнили канцтовары. Специалисты Роспортребнадзора советуют родителям обращать внимательнее на качество продукции.
Школьно-письменные принадлежности должны соответствовать требованиям химической безопасности и санитарными правилами. Необходимая информация размещается на маркировке – этикетках или упаковке. Надписи должны быть на русском языке и содержать следующие сведения:
• наименование страны, где изготовлена продукция;
• наименование и местонахождение изготовителя;
• дату изготовления;
• единый знак обращения на рынке (ЕАС);
• срок службы продукции;
• гарантийный срок службы;
• товарный знак.
Если есть жалобы или вопросы по качеству и безопасности товаров – обратитесь за разъяснениями в Роспортребнадзор. Обращения принимают с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по будням, по телефонам
- в Орле: 8 (4862) 42-26-75, 8 (4862) 41-52-52;
- в Мценске: 8 (48646) 4-15-39;
- в Ливны: 8 (48677) 7-13-34;
- в Кромах: 8 (48643) 2-15-98;
- в Верховье: 8 (48676) 2-47-27.
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