Новости версия для печати Сегодня жители Северного района Орла останутся без воды Пресс-служба администрации города Орла сообщает, что водоснабжение будет прекращено с 9 до 17 часов.



В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети, в понедельник, 28 августа, с 9 до 17 часов будет прекращено водоснабжение домов №№49, 51, 53, 55 по ул. Раздольной.



Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами МПП ВКХ «Орелводоканал» по заявкам потребителей, которые можно оставить, позвонив по телефону 43-26-89.





Орловское Информбюро

28 августа 2017 года







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