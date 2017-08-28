«Фронтовики» предлагают горожанам активнее бороться с мусором

|
понедельник
28.08.2017
13:24:41
|
|
«Фронтовики» предлагают горожанам активнее бороться с мусоромЕсли мусорный контейнер во дворе потерялся под отходами, и свалка лежит уже не одну неделю – обратитесь в Общероссийский Народный фронт.
Как отметили активисты общественного контроля, карта интерактивного проекта «Генеральная уборка» стабильно дополняется новыми адресами. По всем обращениям проводятся инспекции, после чего в администрацию направляется официальная просьба привести в порядок мусорные площадки. Но и после этого активисты продолжают следить за развитием ситуации, вплоть до ликвидации свалок. За прошедшие восемь месяцев жители отметили 165 мест нелегального складирования мусора, большая часть – вблизи жилого сектора.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта