Новости версия для печати «Фронтовики» предлагают горожанам активнее бороться с мусором Если мусорный контейнер во дворе потерялся под отходами, и свалка лежит уже не одну неделю – обратитесь в Общероссийский Народный фронт.



Как отметили активисты общественного контроля, карта интерактивного проекта «Генеральная уборка» стабильно дополняется новыми адресами. По всем обращениям проводятся инспекции, после чего в администрацию направляется официальная просьба привести в порядок мусорные площадки. Но и после этого активисты продолжают следить за развитием ситуации, вплоть до ликвидации свалок. За прошедшие восемь месяцев жители отметили 165 мест нелегального складирования мусора, большая часть – вблизи жилого сектора.





Мария Семак

28 августа 2017 года







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