Новости версия для печати Колпнянский район первым завершил обмолот ранних зерновых Как отмечает глава района, урожайность не хуже, чем в прошлом году.



Темпы - понятие относительное. Важно качество зерна. И то, сколько за него смогут выручить при продаже.

Виктор Громов, глава Колпнянского района: «Почти все из102 комбайнов были в поле, и мы в сжатые сроки провели уборку. Урожайность озимого клина у нас сложилась более 50 центнеров с гектара». Сейчас в районе идет обмолот гречихи. Всего в районе ее посеяно чуть больше 9000 гектар, на данный момент убрано около 2000. Также идет подготовка почвы под сев озимых культур.





Анна Вайсергисер

25 августа 2017 года







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