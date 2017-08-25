Новости версия для печати В Орловской области подтверждены еще три случая бешенства Смертельное заболевание выявлено у собаки и двух лис.



Как сообщает официальный сайт орловского референтного центра Россельхознадзора, зараженный труп собаки был доставлен из поселка Колпна, а трупы лис были доставлены из деревни Лукьянчиково Урицкого района и поселка Лазный Болховского района.



Во всех трех случаях бешенство диагностировано методом флуоесцирующих антител при исследовании тканей головного мозга.

На этой неделе заболевание также было подтверждено у дикой лисы, чей труп поступил из Болховского района. Всего с начала года вместе с перечисленными случаями бешенство у животных выявлялось в Орловской области десять раз.



Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе (или контакте со слюной) больным животным.





Орловское Информбюро

25 августа 2017 года







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