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В Орловско-Курском регионе МЖД стартовала акция «Внимание: переезд»

В ходе акции будут проверены на безопасность около ста железнодорожных переездов, расположенных в Орловской области. Самый оживлённый из них находится на 7-м километре перегона Кромская – Цон переулка Маслозаводского. Жители Заводского района уже привыкли к снижению скорости здесь до предела, а пробки стали частью их жизни. В ГИБДД обсуждается вопрос его закрытия.

За семь месяцев этого года на переездах Орловско–Курского региона МЖД из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения произошло две аварии. Желание проехать быстрее оборвало жизни двух человек, ещё трое получили серьёзные травмы. Свести к минимуму число жертв – задача-максимум для железнодорожников. Одно из средств - профилактика. Акция «Внимание: переезд» - как способ донести важность соблюдения ПДД.
Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Это будут внеплановые проверки всех устройств на соответствие требованиям безопасности. Большое внимание уделяем и подходам к переездам».
В Орловской области около ста железнодорожных переездов. Самый опасный - на 7-м километре переулка Маслозаводского перегона Кромская – Цон. За сутки здесь проходит около двадцати тысяч автомашин. Немалая часть из них - большегрузы, идут они в направлении Брянска, Смоленска и Белоруссии.
Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Неоднократно были случаи, когда большегрузные автомобили застревали на переезде и не могли преодолеть этот подъем, особенно зимой».
Переезд изначально сделан с нарушениями: нет горизонтальной площадки, уклон автодороги на подходах к переезду не соответствует нормам, отсутствует водоотвод, что также угрожает безопасности движения.
Николай Котов, начальник орловской дистанции: «После выпадения осадков и паводковых вод на этом переезде складывается неблагополучная ситуация. Все дорожные устройства заливает водой».
Как результат - на асфальте дыры, резинокордовое покрытие - в клочья, и штрафы из ГИБДД в адрес РЖД на сотни тысяч рублей. Дистанция пути вынуждена, в ущерб другим переездам, производить внеплановые ремонты.
Николай Котов, начальник орловской дистанции: «Для недопущения трагических последствий переезд с 20 сентября временно закрывается для движения до устранения всех замечаний комиссионного акта осмотра»
Для жителей Заводского района переезд как дорога жизни. Его закрытие перекроет быстрый доступ к центру.

Маршруты объезда находятся в стадии согласования. Поэтому, вопрос - куда направят многотысячный поток автомашин - остается открытым.


Анна Вайсергисер
25 августа 2017 года

 


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