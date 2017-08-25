Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
25.08.2017
21:23:12
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловской области протестовать можно будет только в специально отведенных местах

Именно этот вопрос вызвал сегодня самые горячие споры народных избранников области. Но законопроект в первом чтении всё же приняли.

В законе прописаны места, где запрещены пикеты, митинги, шествия. И этот список – довольно длинный. Начиная от тротуаров, и заканчивая 100-метровой зоной до рынков, торговых объектов, соседства со зданиями правоохранительных органов, соцзащитой, образовательными и лечебными учреждениями. Считается, что делается это для обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности.
Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета, руководитель фракции «Единая Россия: «Мы против того, чтобы на объектах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах, на объектах, связанных с массовым пребыванием людей проводились какие-то политические митинги и мероприятия».
Против этого закона выступили фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
Андрей Куцын, депутат орловского Облсовета от фракции ЛДПР: «Мы не должны забывать и о других правах наших граждан, которые гарантируются 13-й статьей Конституции, а именно право мирно и без оружия проводить шествия, митинги и пикетирования. А с этим в данном законопроекте есть серьезные недоработки».
Валентина Остроушко, депутат орловского Облсовета от фракции КПРФ: «Мы против запретительных мер. Особенно, когда речь идет о праве на высказывание собственного мнения. Мы знаем из мировой истории – это путь к введению диктатуры».
Вячеслав Ерохин, заместитель председателя правительства Орловской области по внутренней политике: «Вы просто себя поставьте на место тех людей, которые приходят, скажем, в магазин, или к кассе железнодорожного вокзала, а там проходит демонстрация или шествие. Кроме этого, мы живем не в изолированном мире, надо думать и об антитеррористической защищенности, об общественной безопасности. Сколько всегда отвлекается сотрудников полиции на то, чтобы обеспечить охрану».
Законопроект принят в первом чтении и направлен на доработку.


Татьяна Напольских
25 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта