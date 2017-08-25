Новости версия для печати В Орловской области протестовать можно будет только в специально отведенных местах Именно этот вопрос вызвал сегодня самые горячие споры народных избранников области. Но законопроект в первом чтении всё же приняли.



В законе прописаны места, где запрещены пикеты, митинги, шествия. И этот список – довольно длинный. Начиная от тротуаров, и заканчивая 100-метровой зоной до рынков, торговых объектов, соседства со зданиями правоохранительных органов, соцзащитой, образовательными и лечебными учреждениями. Считается, что делается это для обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности.

Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета, руководитель фракции «Единая Россия: «Мы против того, чтобы на объектах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах, на объектах, связанных с массовым пребыванием людей проводились какие-то политические митинги и мероприятия». Против этого закона выступили фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Андрей Куцын, депутат орловского Облсовета от фракции ЛДПР: «Мы не должны забывать и о других правах наших граждан, которые гарантируются 13-й статьей Конституции, а именно право мирно и без оружия проводить шествия, митинги и пикетирования. А с этим в данном законопроекте есть серьезные недоработки». Валентина Остроушко, депутат орловского Облсовета от фракции КПРФ: «Мы против запретительных мер. Особенно, когда речь идет о праве на высказывание собственного мнения. Мы знаем из мировой истории – это путь к введению диктатуры». Вячеслав Ерохин, заместитель председателя правительства Орловской области по внутренней политике: «Вы просто себя поставьте на место тех людей, которые приходят, скажем, в магазин, или к кассе железнодорожного вокзала, а там проходит демонстрация или шествие. Кроме этого, мы живем не в изолированном мире, надо думать и об антитеррористической защищенности, об общественной безопасности. Сколько всегда отвлекается сотрудников полиции на то, чтобы обеспечить охрану». Законопроект принят в первом чтении и направлен на доработку.





Татьяна Напольских

25 августа 2017 года







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