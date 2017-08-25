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пятница
25.08.2017
21:23:07
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Александр Михайлов рассказал о причинах, заставивших его покинуть театр «Свободное пространство»Информация о том, что худрук театра «Свободное пространство» покидает свой пост, появилась в сети Интернет еще две недели назад. В пресс-службе театра ее подтвердили, но официальных комментариев не было. Пресс-конференция, которую собрал Александр Михайлов накануне своего ухода, состоялась только сегодня днем.
Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».
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