Новости версия для печати Александр Михайлов рассказал о причинах, заставивших его покинуть театр «Свободное пространство» Информация о том, что худрук театра «Свободное пространство» покидает свой пост, появилась в сети Интернет еще две недели назад. В пресс-службе театра ее подтвердили, но официальных комментариев не было. Пресс-конференция, которую собрал Александр Михайлов накануне своего ухода, состоялась только сегодня днем.



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Эва Стасюлевич

25 августа 2017 года







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