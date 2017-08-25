Новости версия для печати Сегодня народные избранники Орловской области провели первое после летних каникул заседание И, видимо, они так соскучились по законотворчеству, что сессия растянулась почти на 4 часа политической полемики, обсуждения острых вопросов и выпадов в адрес политических оппонентов. Сессия была «сложной» - говорили те, кто наблюдал за всем происходящим.



Наэлектризованной обстановка за круглым столом была с первых минут. Посыпались предложения дать разъяснения по дольщикам АИЖК, по зданию редакции «Болховских курантов», которое сползает вниз, и по детсаду в Нарышкино, который закрыт на долгий капремонт. Потом перешли к основной повестке дня. Три десятка вопросов решили обсудить под занавес лета. Инициатором самого «громкого» стал губернатор. Правда, самого Вадима Потомского на сессии не было – командировка. Глава региона в интересах безопасности граждан предложил ограничить число мест, где разрешены публичные акции. В числе мест, где нельзя - вокзалы, автовокзалы, торговые центры, силовые ведомства и т.д. Такой поворот событий прищемил политическое самолюбие многих. Против законопроекта выступили справедливоросы, либерал-демократы и сами коммунисты. И вот почему:

Валентина Остроушко, зампред орловского Областного совета: «Мы против запретительных мер. Особенно, когда речь идет о праве на высказывание собственного мнения. Мы знаем из мировой истории – это путь к введению диктатуры». Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Облсовете: «Меня очень удивил ответ на вопрос, можем ли мы раздавать бесплатно детям мороженное, – «отойдите на сто один метр». Кто будет мерить рулеткой?» В течение 40 минут на сессии депутаты мерялись политическим весом. В итоге – голосование стало моментом истины. Вся фракция «Единой Россия» проголосовала «за», и этого было вполне достаточно для утверждения законопроекта в первом чтении. Хотя и единороссы говорят, что документ «сыроват», ко второму чтению надо бы доработать.



После такой полемики депутаты выдохнули и на одном дыхании утвердили множество не менее значимых инициатив. Например, штрафстоянки в области будут разыгрывать на конкурсной основе, установят дополнительное квотирование рабочих мест для инвалидов, предлагается общественно обсуждать госзакупки, правда, только очень крупные.



На сессии депутаты утвердили и сводный перечень наказов избирателей на 2018 годы. Внушительный документ на 40 страниц, более 500 наказов и львиная доля - в сфере образования.



Успели депутаты сегодня расширить перечень тех, кем область официально может гордиться. Почетным гражданином стал руководитель «Протона» Вячеслав Меньшов. Но и на этом сессия не закончилась. Еще приняли обращение к правительству о дополнительном субсидировании производителей сельхозтехники, и узнали, дадут ли квартиры дольщикам АИЖК.

Мария Карпачева, генеральный директор АИЖК: «Мы планируем к концу сентября - началу октября сдать дом в полном объеме. Что касается второго – монолитного – дома, срок строительства был перенесен на июнь 2018 года, в настоящий момент строительство не ведется». Сегодня состоялся первый в истории Облсовета «Правительственный час». Дебютантом стал департамент здравоохранения. Самый больной вопрос – лекарства для льготников. В департаменте заверили – не виноваты они, федеральные деньги сами пришли в недостаточном объеме. Это даже проверка администрации президента подтвердила.

Павел Сергеев, и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области: «Орловская область указанное поручение выполнила в установленные сроки и направила в Министерство здравоохранения РФ текущую прогнозную потребность, которая составляет 456,2 миллиона рублей при фактическом выделенном финансировании – 146 миллионов рублей». И тут вопросы посыпались как из рога изобилия: очереди в поликлиниках, дефицит кадров, зарплаты медиков, которые суммируют с медсестрой и главврачом и т.д. В общем, народные избранники решили: по лекарствам написать обращение в правительство страны, а чиновников от медицины поставить на карандаш.

Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Облсовете: «Месяца через три мы посмотрим, что изменилось. Если не изменится в лучшую сторону, мы будем разбираться в причинах». И на этом сессия закончилась, но еще долго из круглого зала не уходили люди, впечатленные такой законотворческой активностью.









Анна Боева

25 августа 2017 года







На главную страницу





