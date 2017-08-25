Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
25.08.2017
21:23:09
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня народные избранники Орловской области провели первое после летних каникул заседание

И, видимо, они так соскучились по законотворчеству, что сессия растянулась почти на 4 часа политической полемики, обсуждения острых вопросов и выпадов в адрес политических оппонентов. Сессия была «сложной» - говорили те, кто наблюдал за всем происходящим.

Наэлектризованной обстановка за круглым столом была с первых минут. Посыпались предложения дать разъяснения по дольщикам АИЖК, по зданию редакции «Болховских курантов», которое сползает вниз, и по детсаду в Нарышкино, который закрыт на долгий капремонт. Потом перешли к основной повестке дня. Три десятка вопросов решили обсудить под занавес лета. Инициатором самого «громкого» стал губернатор. Правда, самого Вадима Потомского на сессии не было – командировка. Глава региона в интересах безопасности граждан предложил ограничить число мест, где разрешены публичные акции. В числе мест, где нельзя - вокзалы, автовокзалы, торговые центры, силовые ведомства и т.д. Такой поворот событий прищемил политическое самолюбие многих. Против законопроекта выступили справедливоросы, либерал-демократы и сами коммунисты. И вот почему:
Валентина Остроушко, зампред орловского Областного совета: «Мы против запретительных мер. Особенно, когда речь идет о праве на высказывание собственного мнения. Мы знаем из мировой истории – это путь к введению диктатуры».
Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Облсовете: «Меня очень удивил ответ на вопрос, можем ли мы раздавать бесплатно детям мороженное, – «отойдите на сто один метр». Кто будет мерить рулеткой?»
В течение 40 минут на сессии депутаты мерялись политическим весом. В итоге – голосование стало моментом истины. Вся фракция «Единой Россия» проголосовала «за», и этого было вполне достаточно для утверждения законопроекта в первом чтении. Хотя и единороссы говорят, что документ «сыроват», ко второму чтению надо бы доработать.

После такой полемики депутаты выдохнули и на одном дыхании утвердили множество не менее значимых инициатив. Например, штрафстоянки в области будут разыгрывать на конкурсной основе, установят дополнительное квотирование рабочих мест для инвалидов, предлагается общественно обсуждать госзакупки, правда, только очень крупные.

На сессии депутаты утвердили и сводный перечень наказов избирателей на 2018 годы. Внушительный документ на 40 страниц, более 500 наказов и львиная доля - в сфере образования.

Успели депутаты сегодня расширить перечень тех, кем область официально может гордиться. Почетным гражданином стал руководитель «Протона» Вячеслав Меньшов. Но и на этом сессия не закончилась. Еще приняли обращение к правительству о дополнительном субсидировании производителей сельхозтехники, и узнали, дадут ли квартиры дольщикам АИЖК.
Мария Карпачева, генеральный директор АИЖК: «Мы планируем к концу сентября - началу октября сдать дом в полном объеме. Что касается второго – монолитного – дома, срок строительства был перенесен на июнь 2018 года, в настоящий момент строительство не ведется».
Сегодня состоялся первый в истории Облсовета «Правительственный час». Дебютантом стал департамент здравоохранения. Самый больной вопрос – лекарства для льготников. В департаменте заверили – не виноваты они, федеральные деньги сами пришли в недостаточном объеме. Это даже проверка администрации президента подтвердила.
Павел Сергеев, и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области: «Орловская область указанное поручение выполнила в установленные сроки и направила в Министерство здравоохранения РФ текущую прогнозную потребность, которая составляет 456,2 миллиона рублей при фактическом выделенном финансировании – 146 миллионов рублей».
И тут вопросы посыпались как из рога изобилия: очереди в поликлиниках, дефицит кадров, зарплаты медиков, которые суммируют с медсестрой и главврачом и т.д. В общем, народные избранники решили: по лекарствам написать обращение в правительство страны, а чиновников от медицины поставить на карандаш.
Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Облсовете: «Месяца через три мы посмотрим, что изменилось. Если не изменится в лучшую сторону, мы будем разбираться в причинах».
И на этом сессия закончилась, но еще долго из круглого зала не уходили люди, впечатленные такой законотворческой активностью.




Анна Боева
25 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта