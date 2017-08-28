Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
28.08.2017
13:24:43
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Александр Михайлов покинул «Свободное пространство» по семейным обстоятельствам

Художественный руководитель театра покидает не только храм Мельпомены, но и страну. В минувшую пятницу он дал прощальную пресс-конференцию.

Бессменный руководитель «Свободного пространства» выглядел усталым, и сообщил, что оставляет свою должность исключительно по личным причинам. Договор, который заключается каждый год, в этом году по собственному желанию худрук перезаключать не стал. И никаких сенсаций.
Александр Михайлов, художественный руководитель театра «Свободное пространство»: «Ухожу я по личным причинам в первую очередь, связанными с тем, что происходит, с теми проблемами, которые есть в семье. Никакого тут демарша или ситуации, которая вынуждала бы меня уходить из театра, сегодня нет».
Кто придет ему на смену и станет у руля творческой и репертуарной составляющей, пока неясно. Правда, Александр Михайлов озвучил, что велись переговоры с режиссером Вадимом Пинским, но пока однозначно сказать, что именно он возглавит труппу, нельзя.
Александр Михайлов, художественный руководитель театра «Свободное пространство»: «В принципе это решение областного руководства. С артистами мы тоже по этому поводу говорили, речь шла о Вадиме Пинском, который работал здесь в качестве режиссера в драматическом театре».
Своему преемнику худрук желает сохранить достойный репертуар и людей, которые здесь работают.

Александр Михайлов уезжает жить и работать в Израиль, там его уже ждут студенты одного из театральных вузов, но он ни в коем случае не порывает связей с Россией. Также режиссер рассказал о том, что жизнь в театре продолжается, возможно, строители наконец, устранят недоделки после капремонта. И главное - о премьерах нового сезона: пока их 4, и первая состоится уже через 2 недели.

8 сентября театр «Свободное пространство» откроет новый, 41-й сезон, спектаклем-мюзиклом «Люди Ламанчи» в постановке Александра Михайлова. На премьеру он еще останется, но уже через несколько дней, человек, который руководит театром 30 лет, покинет страну.


Эва Стасюлевич
28 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта