Новости версия для печати Александр Михайлов покинул «Свободное пространство» по семейным обстоятельствам Художественный руководитель театра покидает не только храм Мельпомены, но и страну. В минувшую пятницу он дал прощальную пресс-конференцию.



Бессменный руководитель «Свободного пространства» выглядел усталым, и сообщил, что оставляет свою должность исключительно по личным причинам. Договор, который заключается каждый год, в этом году по собственному желанию худрук перезаключать не стал. И никаких сенсаций.

Александр Михайлов, художественный руководитель театра «Свободное пространство»: «Ухожу я по личным причинам в первую очередь, связанными с тем, что происходит, с теми проблемами, которые есть в семье. Никакого тут демарша или ситуации, которая вынуждала бы меня уходить из театра, сегодня нет». Кто придет ему на смену и станет у руля творческой и репертуарной составляющей, пока неясно. Правда, Александр Михайлов озвучил, что велись переговоры с режиссером Вадимом Пинским, но пока однозначно сказать, что именно он возглавит труппу, нельзя.

Александр Михайлов, художественный руководитель театра «Свободное пространство»: «В принципе это решение областного руководства. С артистами мы тоже по этому поводу говорили, речь шла о Вадиме Пинском, который работал здесь в качестве режиссера в драматическом театре». Своему преемнику худрук желает сохранить достойный репертуар и людей, которые здесь работают.



Александр Михайлов уезжает жить и работать в Израиль, там его уже ждут студенты одного из театральных вузов, но он ни в коем случае не порывает связей с Россией. Также режиссер рассказал о том, что жизнь в театре продолжается, возможно, строители наконец, устранят недоделки после капремонта. И главное - о премьерах нового сезона: пока их 4, и первая состоится уже через 2 недели.



8 сентября театр «Свободное пространство» откроет новый, 41-й сезон, спектаклем-мюзиклом «Люди Ламанчи» в постановке Александра Михайлова. На премьеру он еще останется, но уже через несколько дней, человек, который руководит театром 30 лет, покинет страну.





Эва Стасюлевич

28 августа 2017 года







На главную страницу





